Furto di cavi di elettrici a Santo Stefano Quisquina, il sindaco: “vile gesto”

A Santo Stefano Quisquina questa notte le vie Peppino Impastato e Martiri di Nassiria sono state interessate da un ingente furto di cavi elettrici in rame. A comunicarlo è il sindaco Francesco Cacciatore che dichiara: “il vile gesto, che condanniamo fermamente, ha lasciato senza pubblica illuminazione l’intero quartiere, coinvolgendo anche il Parco Urbano.A causa dell’entità del danno, ancora in corso di quantificazione, l’intervento per il ripristino della pubblica illuminazione nella zona interessata richiederà diversi giorni.Si comunica, pertanto, l’annullamento a data da destinarsi della rappresentazione teatrale prevista per questa sera al il Parco Urbano.Vi terremo aggiornati sull’evoluzione della programmazione estiva”.