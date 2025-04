S.Stefano Quisquina, il consiglio approva il rendiconto di gestione 2024

Il Consiglio Comunale di Santo Stefano di Quisquina ha approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2024, un documento che rappresenta uno degli atti più significativi della vita amministrativa del Comune.

Il risultato dell’esercizio 2024 conferma una gestione virtuosa delle risorse e la capacità di realizzare investimenti per la comunità.

Gli accantonamenti sono congrui e prudenziali, in particolare il fondo crediti dubbi esigibilità, il fondo contenzioso, il fondo per perdite societarie, garantiscono coperture solide, a garanzia della stabilità economico-finanziaria dell’Ente.

“Il dato che ci consegna il Rendiconto 2024 è ancora più significativo se si considerano le difficili condizioni in cui sono costretti ad operare gli enti locali. Dai dati pubblicati e aggiornati periodicamente dal dipartimento delleAutonomie locali della Regione Siciliana emerge che ottanta sono i Comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario, di cui quattrodici da oltre cinque anni, e dunque, secondo l’articolo 244 Tuel, non più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili; quarantatré sono in riequilibrio finanziario e che, secondo l’articolo 243 bis Tuel, si trovano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario.

L’attività economica-finanziaria del Comune di Santo Quisquina prosegue nel solco del rispetto degli obiettivi, del rispetto dell’equilibrio di bilancio e dell’accantonamento ai fondi previsti dalla legge”, ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Alberto Madonia.