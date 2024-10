A Sciacca si inaugura la casa del volontariato

A Sciacca sarà inaugurata venerdì 18 ottobre alle ore 16 la Casa del Volontariato in piazzetta Bevilacqua, dopo i lavori di riqualificazione realizzati grazie ad un finanziamento del Cesvop, Centro Servizi per il Volontariato di Palermo. Si tratta di un centro di erogazione di servizi in favore della collettività con un’attenzione particolare rivolta ad anziani, disabili e famiglie con disagio economico. La cogestione avverrà attraverso l’azione volontaria delle associazioni CeSVoP , AGAPE Onlus, Crescere Insieme Onlus, AVULSS, Cinque S Onlus, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, A.G.E.S.C.I. Gruppo Sciacca 2 , Cittadinanzativa e le sue reti, ADRA Italia Onlus e Associazione Nazionale per la tutela degli animali.