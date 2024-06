Ambiente, il WWF incontra gli alunni dell’istituto “Inveges” di Sciacca 

Chiudere in bellezza, è quello che hanno fatto gli studenti dell’Istituto Comprensivo “A.Inveges” di Sciacca, che si sono recati nella spiaggia di località San Marco (storico luogo saccense di nidificazione delle tartarughe marine Caretta caretta) per chiudere l’anno scolastico con una lezione pratica sul Progetto Tartarughe del WWF. È stato lo stesso Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Arch. Giuseppe Mazzotta, insieme al responsabile di zona Dr. Fabio Mazzotta, ad illustrare ai ragazzi le varie fasi che caratterizzano l’attività di volontariato svolta per la salvaguardia di questi preziosi animali. Monitoraggio delle spiagge, riconoscimento delle tracce, individuazione e messa in sicurezza del nido con le uova, custodia e assistenza alla schiusa e accompagnamento in mare, sottolineando sempre che queste operazioni non possono essere svolte se non autorizzati per legge.

Toccare gli animali selvatici, le uova, i nascituri, sono operazioni che i volontari del WWF elencati nel Progetto Tartarughe WWF, autorizzato dal Ministero dell’Ambiente, possono svolgere di concerto con le Ripartizioni Faunistiche provinciali e la Guardia Costiera. Una salutare passeggiata lungo l’arenile di San Marco ha visto il riconoscimento di rifiuti quali plastiche, metalli e vetro, di cui noi umani abbiamo addobbato le spiagge. Attività ludiche e didattiche hanno accompagnato la mattinata che si è conclusa con un battimani d’addio all’anno scolastico 2023-24. Un grazie va alla dirigente scolastica, Dr.ssa Maria Angela Croce, e alla Prof.ssa Anna Putrone, che ogni anno rinnovano questi appuntamenti ricchi di entusiasmo, passione e generosità.