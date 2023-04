Carnevale di Sciacca, ecco quanto costerà il ticket d’ingresso

Tutto pronto per il Carnevale di Sciacca in programma per il 20 e 21, il 27 e 28 maggio. Il biglietto giornaliero costera’ sei euro per i visitatori non residenti a Sciacca, ma con la possibilità di due opzioni di abbonamento: di 10 euro per un fine settimana e di 17 euro per entrambi i week end. Mentre tariffe agevolate per i saccensi, ossia per i residenti a Sciacca fuori dal circuito della manifestazione.

In questo caso, il costo del biglietto giornaliero e’ fissato in 4 euro con l’opzione della possibilità di due diverse formule di abbonamento, a 7 euro per un fine settimana, a 10 euro per tutte e quattro le giornate della manifestazione. Esonero dal ticket invece, per tutti i bambini sotto un metro e venti di altezza, i diversamente abili e i loro accompagnatori, i saccensi residenti e i lavoratori all’interno del circuito delle sfilate.