Crisi pesca, dirigenti della marineria di Sciacca all’Ars

Hanno partecipato ad una audizione della commissione Attività produttive dell’Ars, presieduta dal forzista Gaspare Vitrano, i dirigenti delle tre cooperative di pesca di Sciacca , che raggruppano armatori ed equipaggi di una novantina di motopescherecci della locale flotta. Hanno rappresentato all’organismo parlamentare le proprie preoccupazioni per quella che considerano la drammatica riduzione di specie ittiche tipiche nel Canale di Sicilia. Questione che, nelle settimane scorse, li ha visti proclamare lo stato di crisi. All’incontro a Palazzo dei Normanni hanno preso parte anche gli europarlamentari siciliani Marco Falcone, Giuseppe Lupo (componente della commissione Pesca dell’Ue) e Raffaele Stancanelli. I quali si sono impegnati ad organizzare, dopo le festività pasquali, un incontro tra una delegazione della marineria e l’attuale commissario europeo per la Pesca e gli oceani, il cipriota Costas Kadis. Tra i problemi lamentati dai pescatori ci sono da tempo anche quelli relativi a diversi tratti di mare che l’Unione europea ha interdetto da anni con l’obiettivo di favorire il ripopolamento ittico. Ritengono, le rappresentanze dei pescatori, che questi provvedimenti non abbiano sortito l’effetto sperato, costringendo piuttosto le imbarcazioni a concentrarsi in specchi d’acqua sempre più limitati. Per le cooperative di pesca di Sciacca l’Unione europea ha sempre avuto un approccio sbagliato nei confronti della questione, assimilando la pesca oceanica a quella del Mediterraneo. Col risultato che ciò che è vietato ai pescatori siciliani non lo è per i pescherecci dei paesi della costa nordafricana, Libia, Marocco e Tunisia. Il presidente della commissione Attività produttive dell’Ars, Gaspare Vitrano, ha invitato il governo della Regione a rivedere gli attuali ‘piani di gestione regionali’, riguardanti ulteriori tratti di mare al largo dei territori provinciali di Agrigento e Trapani tuttora chiusi, che limitano ulteriormente l’attività dei pescatori.