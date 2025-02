Dieci anni dalla chiusura delle terme, convocata assemblea al Comune di Sciacca

Ricorre il 6 Marzo 2025 il decimo anniversario della chiusura delle Terme di Sciacca. In tale occasione il Sindaco, dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dal Direttivo del Comitato Civico Patrimonio Termale, ha organizzato una conferenza “Sciacca Termine, è tempo di prepararci per accoglierle” in programma giovedì alle ore 9:30 in Sala Blasco dove verranno presentate le caratteristiche e gli obiettivi di questa nuova fase del cammino che ha come meta la riapertura e la piena valorizzazione delle Terme di Sciacca, anche nell’ottica della destagionalizzazione del turismo.

“Nel ricordo della imponente mobilitazione popolare che contrassegnò il nono anniversario, quest’anno possiamo finalmente volgere lo sguardo al futuro con fiducia e con la legittima speranza che il percorso intrapreso dalla Regione per il rilancio del nostro patrimonio termale possa determinare sviluppi positivi e concreti, nella direzione auspicata della riqualificazione e dello sviluppo nel territorio di un turismo termale di qualità. Ci sembra quindi giunto il momento di avviare un percorso pluriennale di preparazione che possa consentire alla città e al territorio di farsi trovare pronti ad affrontare le molteplici sfide di cambiamento e di competitività che l’appuntamento con un moderno termalismo impone”, si legge nella nota a firma del sindaco Termine, del presidente del consiglio Messina e di Nino Porrello del comitato Terme.