Elezioni a Sciacca, il Tar si pronuncerà il 9 novembre 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia si pronuncerà il prossimo 9 novembre sul ricorso avanzato dal candidato sindaco Ignazio Messina sui risultati del primo turno delle elezioni a Sciacca. Messina ha avanzato ricorso al Tar Palermo contestando presunte irregolarità delle operazioni elettorali e chiedendo la correzione del risultato elettorale e l’accertamento della propria vittoria al primo turno. Messina non riuscì a vincere per una manciata di voti al primo turno, perdendo poi al ballottaggio contro Fabio Termine che fu eletto sindaco.

Anche il primo cittadino di Sciacca, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Marino e Giuseppe Impiduglia, si è costituito in giudizio depositando apposita memoria volta a rilevare l’inammissibilità del ricorso stante la sua natura esplorativa nonchè a confutare, punto per punto, le motivazioni contenute nel ricorso proposto dal candidato sindaco sconfitto al ballottaggio. Anche l’intera giunta Termine, rappresentata dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Marino e Giuseppe Impiduglia, ha presentato ricorso incidentale sostenendo che al sindaco eletto sarebbero stati annullati ben 16 voti.