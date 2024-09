Erosione costiera a Sciacca, Legambiente: “Si intervenga con la sabbia e non con i frangiflutti”

Daniele Gucciardo, presidente del circolo, dichiara: “Condividiamo la preoccupazione dimostrata dal presidente del comitato degli abitanti di San Giorgio, Tommaso Serra, sulla grave situazione legata all’erosione di questo tratto di costa saccense, e per questo chiediamo che vengano trovate le risorse per contrarla. Ma – come sosteniamo da tempo e come abbiamo ribadito recentemente per la vicenda del Viale delle Dune di San Leone ad Agrigento – occorrano progetti che non ricorrano a sistemi rigidi di protezione, come i frangiflutti, ma a ripascimenti programmati sulla base di studi meteomarini. Tali interventi pur richiedendo una manutenzione più precisa e puntuale, con costanti apporti di materiale nel corso degli anni e, quindi, con costi inizialmente maggiori, in prospettiva si rivelerebbero probabilmente più economici perché non dovrebbe essere necessario “inseguire”, con nuove barriere, l’erosione nelle aree sottovento, ad est, che sarebbe causata dai frangiflutti che si vorrebbero realizzare oggi. Gli interventi di ripascimento, attualmente, rappresentano la soluzione più sostenibile per preservare l’equilibrio naturale del litorale e proteggere in modo più efficace la spiaggia e l’abitato di San Giorgio.”