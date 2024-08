Esposto contro Aica, i consiglieri di Sciacca Blò e Brucculeri sentiti dai Carabinieri

I consiglieri comunali, Maurizio Blò e Raimondo Brucculeri, esponenti di liste civiche, dopo aver presentato esposto alla Procura di Sciacca contro Aica, chiedendo di accertare eventuali profili di responsabilità da parte della società in ordine soprattutto all’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio, verranno sentiti dai Carabinieri della compagnia di Sciacca, agli ordini del Tenente Colonnello Roberto Vergato, ai quali è stato affidato compito dalla Procura, di indagare sulla vicenda.

I due consiglieri, segnalano nell’esposto numerosi episodi che, pur tenendo conto della grave siccità che ha colpito la Sicilia tutta, vede la popolazione di Sciacca subire gravissimi disagi, a partire dai disservizi che scaturiscono da turni di erogazione che vengono spesso rinviati o annullati all’ultimo momento senza fornire alcuna spiegazione ai cittadini. Disservizi che, secondo Blò e Brucculeri, non sono giustificabili dal punto di vista logistico ed organizzativo, e che metterebbero in evidenza una gestione casuale e priva di programmazione, che lascia la gente senz’acqua in qualche caso per diverse settimane, suscitando esasperazione e indignazione.

Sulla mancanza di trasparenza sulle reali ragioni dei continui rinvii e annullamenti dei turni di erogazione idrica qualche giorno addietro era stato il sindaco Fabio Termine a presentare diffida nei confronti della società Aica; il primo cittadino verrà sentito venerdì mattina dalla Procura sempre sull’emergenza idrica in città.

Dal canto suo Aica con una nota fornisce alcune precisazioni e aggiornamenti in merito alla turnazione idrica. “Riguardo alla distribuzione idrica nella zona portuale del comune sopra menzionato, si rassicura che i turni di distribuzione idrica sono regolarmente in corso e che allo stato attuale non si registrano criticità. Il servizio è costantemente monitorato dai nostri operatori per garantire continuità e affidabilità nella fornitura dell’acqua”, si legge nel documento. “Con riferimento alla distribuzione idrica in Contrada Perriera, si rappresenta che i turni previsti nella giornata di ieri sono stati sospesi a causa di un guasto alla condotta causato da lavori eseguiti da privati e non imputabili ad Aica. Ciò ha determinato un calo della pressione e conseguentemente la necessità di sospendere l’erogazione che sarà ripristinata a conclusione dei lavori di riparazione del guasto riscontrato. Stiamo lavora quotidianamente per garantire un servizio idrico efficiente in tutta la provincia, sottolinea Aica. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per il miglioramento continuo del servizio. Invitiamo pertanto tutti i residenti a segnalare tempestivamente eventuali disservizi o problematiche, utilizzando i canali di contatto aziendale.