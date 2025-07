Licata, scontro tra un furgone RTI e un’auto: alcuni feriti in ospedale

Incidente stradale al bivio della Playa a Licata. Due i mezzi coinvolti, un Fiat Ducato di Rete ferroviaria italiana, che secondo una prima ricostruzione, viaggiava in direzione di Agrigento, e una Renault Koleostra.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per regolamentare la viabilità ed eseguire i rilievi e un’ambulanza del 118. Tre i feriti lievi trasferiti in pronto soccorso per le cure necessarie. (FOTO LICATANET)