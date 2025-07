Atletica paralimpica, Ravanusa sul tetto d’Italia

Quattro titoli italiani e due medaglie d’Argento, è questo lo straordinario bottino degli atleti della Pro Sport Ravanusa ai Campionati Italiani Assoluti Paralimpici appena conclusi allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto.

Il vero “mattatore” nonché protagonista indiscusso di questi campionati è stato Maurilio Vaccaro, non solo per aver conquistato tre ori, ma addirittura nella specialità del lancio del peso, si pone tra i top a livello Europeo.

Per Maurilio Vaccaro vittorie nel peso, nel giavellotto e nel disco. Se per Maurilio un risultato positivo era nell’aria, non certo si può dire per Giuseppe Averna che con la sua straordinaria forza di volontà, prima ha conquistato due argenti nei 100 metri e nel giavellotto, ma in una gara tiratissima fino all’ultimo lancio ha conquistato l’oro e quindi il titolo Italiano nel lancio del disco.

Le straordinarie prestazioni di Maurilio e Giuseppe, sono il frutto di un lavoro di gruppo che a Ravanusa ha trovato le sue basi, grazie all’infaticabile Giancarlo La Greca che con la Pro Sport Ravanusa ha creato in un decennio le condizioni per far si che il centro agrigentino ormai sia diventato il punto di riferimento per chi ha una disabilità e vuole avvicinarsi alla pratica sportiva.

Allenamenti quotidiani, gruppi di lavoro, integrazione ma soprattutto essere circondati da uno staff di tecnici specializzati nelle discipline paralimpiche, sono la forza di un successo che ormai è inarrestabile. Ora le attività per la Pro Sport Ravanusa si spostano in un altro appuntamento paralimpico iridato, vale a dire la Coppa Italia di Calcio Balilla in programma i primai di Agosto.