Google Camp a Sciacca, i potenti della terra tornano nell’Agrigentino 

Ivanka Trump in pole position tra gli ospiti più attesi del Google Camp, il summit esclusivo che richiama ancora una volta in Sicilia alcuni tra i protagonisti più influenti dell’economia mondiale. Oltre 400 ospiti tra imprenditori, miliardari, manager ai vertici delle più grandi aziende globali, investitori e personalità internazionali sono attesi nella provincia di Agrigento per l’appuntamento che riunisce ogni anno alcuni dei leader più importanti della tecnologia, della finanza, dell’innovazione e dell’imprenditoria mondiale.

Tra i nomi più attesi dell’edizione di quest’anno figurano Sundar Pichai, amministratore delegato di Google e Alphabet, Neal Mohan, amministratore delegato di YouTube, James Manyika, vicepresidente senior di Google impegnato sui temi dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti, Daniel Ek, fondatore e amministratore delegato di Spotify, Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, Roger Federer, leggenda del tennis mondiale, John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari, Martin Lau, presidente di Tencent, Mukesh Ambani, presidente di Reliance Industries e tra gli imprenditori più ricchi dell’India, , Yuri Milner, imprenditore e investitore nel settore tecnologico, Ken Griffin, fondatore del fondo Citadel, oltre ad altri protagonisti dell’economia internazionale.

Il Google Camp torna ancora una volta in Sicilia, scegliendo la provincia di Agrigento e il Verdura Resort di Sciacca, la struttura di lusso del gruppo Rocco Forte Hotels fondata da Sir Rocco Forte, capace di unire ospitalità internazionale, paesaggio siciliano e alta cucina. Il legame con la Sicilia occidentale nasce nel 2014, quando il summit internazionale ha scelto l’Isola come scenario per incontri riservati tra alcuni dei più importanti protagonisti della scena mondiale. Negli anni gli appuntamenti hanno coinvolto la provincia di AGRIGENTO e quella di Trapani, passando dalla Valle dei Templi a Selinunte e Menfi, fino alla scelta del Verdura Resort di Sciacca come sede dell’evento.

La presenza di personalità di primo piano ha trasformato il Google Camp in uno degli appuntamenti più esclusivi dell’estate internazionale. Nel corso delle edizioni hanno partecipato fondatori di grandi aziende tecnologiche, imprenditori, investitori, protagonisti dello spettacolo e figure istituzionali di rilievo mondiale. Negli anni i temi al centro degli incontri hanno riguardato alcune delle grandi sfide globali, dai cambiamenti climatici alla sostenibilità ambientale, dalla tutela del pianeta alle trasformazioni dell’economia mondiale, fino alle nuove frontiere della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, tema destinato a essere ancora protagonista nel confronto tra i leader presenti. Già da ieri è iniziato il movimento degli arrivi negli aeroporti di Palermo e Trapani, con un via vai di jet privati provenienti da diverse parti del mondo.

Alcuni ospiti potrebbero raggiungere la Sicilia anche via mare, a bordo di yacht privati. Come nelle precedenti edizioni, la Capitaneria di Porto predispone misure di sicurezza con limitazioni temporanee alla navigazione nelle aree interessate dagli eventi per garantire lo svolgimento delle iniziative private e la tutela degli ospiti. Top secret il titolo ufficiale del summit di quest’anno e il nome dell’artista che accompagnerà la serata privata. Negli anni il Google Camp ha ospitato grandi protagonisti della musica internazionale, tra cui Andrea Bocelli, Sting e Chris Martin dei Coldplay, che si sono esibiti davanti agli ospiti del summit. La serata più attesa dovrebbe essere quella del 31 luglio, quando, secondo indiscrezioni, è prevista la cena di gala riservata agli ospiti del Google Camp. Come da tradizione, resta ancora top secret il nome dell’artista che accompagnerà la serata e il programma dell’evento. (ITALPRESS)