Tentato omicidio di un imprenditore, esplosi colpi mentre era in auto

Tentato omicidio di un imprenditore agricolo sulla strada statale 575 in territorio di Carcaci, frazione di Centuripe, nell’Ennese. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Enna, la vittima era a bordo della sua macchina quando qualcuno gli ha sparato contro alcuni colpi di arma da fuoco. I proiettili hanno centrato il mezzo e colpito l’imprenditore che, seppure rimasto ferito, è stato in grado di arrivare all’ospedale di Biancavilla (Catania). Non è considerato in pericolo di vita. La Procura di Enna ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio