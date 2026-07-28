Licata

Imbarcazione in difficoltà per il mare agitato a Licata, intervento della Guardia Costiera

Un'imbarcazione da diporto in evidente difficoltà in località Pisciotto, a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni meteo

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, la motovedetta CP771 della Guardia Costiera di Licata durante le attività di monitoraggio e controllo della costa del fine settimana ha intercettato un’imbarcazione da diporto in evidente difficoltà in località Pisciotto, a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteo. L’imbarcazione da diporto in difficoltà è stata notata dal personale della Guardia Costiera, che giunta nelle vicinanze ha assistito la barca fino al rientro in porto in totale sicurezza.

Costante la presenza della Guardia Costiera in mare per la salvaguardia della vita umana e per la sicurezza della balneazione. Nell’ambito dei controlli sono state elevate anche sanzioni amministrative nei confronti di acquascooter, unità da diporto e stabilimenti balneari per diverse violazioni tra cui navigazione nella fascia riservata alla balneazione, tenuta dei documenti di bordo e dotazioni di sicurezza, per un ammontare complessivo di 3022 euro. La Guardia Costiera, la cui attività di monitoraggio e controllo continuerà costante- mente durante tutto il periodo estivo, raccomanda di controllare sempre le condi- zioni meteomarine prima di intraprendere la navigazione e di rispettare le disposi- zioni previste dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti del mare.

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