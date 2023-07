“Non rispetta sicurezza in cantiere”, denunciato imprenditore 

Avrebbe allestito un cantiere per l’ampliamento dell’isola ecologica comunale di Sciacca senza però rispettare alcune fondamentali prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. I controlli sono scattati nel quartiere Perriera. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro del comando provinciale di Agrigento hanno denunciato l’amministratore unico di una ditta per violazioni del testo unico.

Si tratta di un cinquantasettenne originario della provincia di Caltanissetta. Nei suoi confronti è scattata anche una sanzione pari a circa 10 mila euro. I militari dell’Arma, al termine dell’accertamento, hanno riscontrato alcune irregolarità: l’omessa installazione dei servizi igienici, la non conformità del piano operativo di sicurezza e l’utilizzo di scale a mano non conformi.