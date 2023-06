Nuova risonanza magnetica in arrivo all’ospedale di Sciacca

L’ASP di Agrigento perfeziona l’acquisto di una risonanza magnetica di ultima generazione da destinare al presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca risultando la prima azienda italiana ad aggiudicarsi, per tempestività e compiutezza delle procedure, una delle poche, eccellenti macchine disponibili sulla piattaforma Consip coperta dal finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). “Grazie all’operato magistrale del Settore Provveditorato ASP, diretto dal dottor Oreste Falco – commenta il commissario straordinario ASP, Mario Zappia – l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, accedendo per prima al “cruscotto” Consip, ha avuto il privilegio di scegliere la macchina con il miglior rapporto qualità prezzo aggiudicandosi una sorta di ‘click day’ nazionale. Particolare merito del risultato va attribuito all’impegno e al senso di responsabilità del funzionario incaricato, Alfonso De Leo, che nonostante abbia subìto un infortunio poco prima dell’apertura della procedura online ricorrendo alle cure mediche, è riuscito comunque a stringere i denti per seguire l’iter telematico e raggiungere l’obiettivo”.

La nuova risonanza rappresenta il quinto acquisto di apparecchiature con fondi PNRR perfezionato dall’ASP di Agrigento. Gli altri, corposi investimenti compiuti riguardano un telecomandato digitale di radiodiagnostica, un mammografo 3D con tomosintesi e due gamma camere per l’acquisizione di immagini scintigrafiche. L’Azienda parteciperà prossimamente anche all’iter per l’acquisto di una TAC a centoventotto strati.