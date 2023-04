Nuove assunzioni al Comune di Sciacca: in venti firmano il contratto

Sono entrate ufficialmente in servizio le prime venti unità dei vincitori del concorso bandito nel 2021 dal Comune di Sciacca. Oggi la firma del contratto nella Sala Blasco del Palazzo Municipale alla presenza del vicesindaco Gianluca Fisco in rappresentanza del sindaco Fabio Termine fuori città per un importante impegno istituzionale, il segretario comunale Manlio Paglino, il dirigente Venerando Rapisardi e il funzionario dell’Ufficio Personale Rosario La Rovere.

Ai neo assunti è stato consegnato copia del contratto di lavoro, il codice di comportamento del dipendente comunale e il tesserino.

Sono stati immessi in servizio 6 istruttori direttivi amministrativo/contabili categoria D, 2 istruttori direttivi tecnici (categoria D), 2 assistenti sociali categoria D, 5 istruttori amministrativo/contabili categoria C), 4 agenti di polizia municipale categoria C, 1 istruttore tecnico categoria C.

Le restanti immissioni in servizio saranno fatte entro l’anno.

Il vicesindaco Gianluca Fisco ha augurato un buon lavoro a tutti i neo assunti, evidenziando l’importanza del loro ingresso per sostenere l’attività degli uffici che negli ultimi decenni hanno subito una preoccupante riduzione di personale a causa dei continui pensionamenti e dei limiti normativi alle assunzioni: “Il Comune di Sciacca ha molto bisogno del vostro apporto, del vostro0 entusiasmo, della vostra professionalità. Ci attendono tanti impegni, sfide importanti per la nostra comunità come quella del PNRR”.

Il vicesindaco Gianluca Fisco ha ringraziato la precedente amministrazione, con sindaco Francesca Valenti, per la programmazione e l’avvio dell’iter per le nuove assunzioni e tutto il personale del settore Risorse Umane, con il dirigente Rapisardi, per il lavoro svolto ed essere riusciti a portarlo a termine.