Parcheggio Modigliani, lavori in corso per la sistemazione

Intervento per la sistemazione del parcheggio “Modigliani”. Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Valeria Gulotta rende noto che sono iniziati i lavori per risolvere il problema idraulico che ha provocato uno sprofondamento in una parte della superficie e la conseguente interdizione alle auto, da alcuni anni, della stessa area.

Il cantiere, se le condizioni meteo lo consentiranno, avrà una durata di circa dieci giorni.

“L’intervento – dice l’assessore Valeria Gulotta – ci consentirà finalmente di risolvere il problema idraulico, eliminare ogni pericolo, mettere in sicurezza l’infrastruttura e recuperare un’utile area di parcheggio”.