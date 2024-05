Sciacca, al via corso di primo soccorso per semplici cittadini

Un corso di formazione, rivolto a semplici cittadini, per apprendere le tecniche di primo soccorso da attuare in situazioni di emergenza. Si svolgerà a Sciacca, sabato 1 giugno, nel Palazzo municipale, con inizio alle ore 9. A organizzarlo è l’associazione Aido di Sciacca, presieduta da Lidia Rizzuto, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

“Abbiamo sostenuto quest’iniziativa per il suo valore e la sua grandissima utilità: formare i cittadini ad agire con prontezza e preparazione per salvare la vita” dice l’assessore Francesco Dimino che annuncia la sua partecipazione al corso. Tra gli iscritti figurano anche gestori di attività commerciali.

Il corso, BLS-D/PBLS-D, spiega la presidente dell’Aido Lidia Rizzuto, prepara i partecipanti alle manovre di primo soccorso salvavita (rianimazione cardiopolmonare, disostruzione delle vie aeree ecc.) e all’utilizzo del defibrillatore. Il corso sarà condotto dalle istruttrici di Primo Soccorso Academy di Palermo, Fabrizia Fasulo e Miriam Cancelliere. La parte teorica sarà svolta nella Sala Giunta, quella pratica con i manichini nei corridoi dell’ultimo piano del Palazzo comunale. A completamento dell’attività di formazione, verrà rilasciato un brevetto della validità di due anni, l’attestato di partecipazione e il manuale operativo.

La presenza di personale correttamente formato e certificato, unitamente alla presenza di un defibrillatore in centro, in via Roma, – evidenzia Lidia Rizzuto – configura la zona come “area cardioprotetta”. A questo proposito si annuncia la collocazione, nei prossimi giorni, di un secondo defibrillatore in dotazione al Comune di Sciacca, in un altro quartiere di Sciacca.