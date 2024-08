Sciacca, al via la costruzione di 54 loculi nel cimitero comunale

Il Sindaco Dr. Fabio Termine e l’Assessore ai Servizi Cimiteriali Dr. Fabio Leonte comunicano l’affidamento dei lavori per la realizzazione di 54 loculi prefabbricati nel campo 37 del cimitero comunale. Sarà la Ditta Falsone Prefabbricati srl, con sede in Campobello di Licata, ad eseguire i lavori.

Si avvia a soluzione, pertanto, verosimilmente entro l’anno, la grave situazione che ha riguardato le bare depositate in diversi locali del cimitero. Sindaco ed Assessore comunicano, altresì, di aver dato disposizione al dirigente del IV Settore di regolamentare l’accesso all’area cimiteriale. Purtroppo da tempo tanti cittadini accedono con i propri automezzi all’interno dell’area cimiteriale, che è area interdetta alla circolazione veicolare.

Al fine di porre rimedio a questa incresciosa situazione che presenta gravi rischi anche di natura penale, l’Amministrazione ha, previa apposizione dei segnali di divieto d’accesso, interdetto l’accesso agli automezzi. Ovviamente sono state previste delle eccezioni che riguardano: veicoli per il trasporto delle salme; veicoli per il trasporto di fiori, decorazioni, stuoie e paramenti funebri;veicoli per il trasporto di invalidi; mezzi d’opera per l’esecuzione di lavori interni al cimitero. Con riferimento ai veicoli per il trasporto di invalidi si precisa che hanno possibilità di accedere: gli invalidi muniti di copia del certificato di invalidità; i soggetti muniti di pass rilasciato dal Comando di Polizia Municipale; i soggetti muniti di specifico attestato di impossibilità alla deambulazione sottoscritta da un medico.

Si precisa che l’accesso di cui sopra è limitato a 5 veicoli contemporaneamente e che riguarda tutti i giorni esclusi il Sabato e la Domenica. Si ritiene che con questo provvedimento si riesca, da un lato, a prevenire l’indiscriminato ed ingiustificato accesso di automezzi all’interno dell’area cimiteriale da parte di soggetti che possono raggiungere i propri cari a piedi e, dall’altro, a garantire agli invalidi l’accesso nel rispetto di precise condizioni ed in sicurezza.