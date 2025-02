Sciacca, aperto il cantiere per il recupero di contrada Nadore

Aperto il cantiere per il recupero e la sistemazione della strada di contrada Nadore. Ad eseguire l’opera di riqualificazione è la ditta Sico Edil che si è aggiudicata la gara d’appalto.

“Un intervento – rileva l’assessore alla Manutenzione delle strade extraurbane Francesco Dimino – atteso dai produttori agricoli e dai residenti, da troppo tempo. Dopo un percorso burocratico difficile, complicato, scoraggiante, durato tanti anni, finalmente siamo riusciti ad arrivare al traguardo auspicato. Oggi lungo la strada del Nadore ci sono operai e mezzi che lavorano, che hanno iniziato le opere previste a fasi dal provetto di recupero: un risultato, visti i tanti ostacoli, che non sembrava così scontato”.

“Siamo in presenza – evidenzia l’assessore Francesco Dimino – di una strada fondamentale per la viabilità e la vivibilità di questa importante zona del territorio comunale, ridotta da anni in pessime condizioni e per tratti anche impraticabile. Un’arteria che risulta anche importante ai fini turistici perché conduce al sito archeologico di contrada Nadore. L’intervento avrà una durata di circa due mesi. Entro questa primavera, dunque, la strada ritornerà praticabile e sicura.

Il finanziamento complessivo per la riqualificazione della viabilità rurale è di circa 600 mila euro: 440 mila per la strada del Nadore, il resto per le altre arterie.