Sciacca, bar ritrovo di pregiudicati: attività sospesa per 7 giorni

A Sciacca, la Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento emesso dal Questore di Agrigento Emanuele Ricifari con il quale è stata disposta la sospensione per un periodo di giorni 7, dell’attività di un esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande insistente nel Comune di Sciacca, come previsto dall’Art. 100 del T.U.L.P.S.

La sospensione dell’attività commerciale comminata a carico del titolare, si innesta nella prosecuzione dei servizi di prevenzione svolti nel territorio ed in quelli di controllo amministrativo propri del Commissariato di P.S. di Sciacca che, recentemente, hanno consentito di adottare analoghi provvedimenti a carico di due titolari di attività commerciali. In una di queste, per altro, si era verificata una violenta aggressione nei confronti di un cliente e l’uomo aveva riportato lesioni personali.

I mirati servizi, svolti in un arco temporale di diverse settimane, hanno consentito di identificare nel locale interessato soggetti pregiudicati, facendo ritenere al riguardo che la costante presenza di tali persone potesse costituire allarme per la comunità e fonte di pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Tali servizi di Polizia saranno ripetuti nel tempo per un capillare controllo del territorio ed una maggiore garanzia per la collettività.