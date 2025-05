Scherma, Siria Mantegna vince il Campionato Italiano Assoluto Gold di sciabola

Ai campionati nazionali assoluti gold, brillante primo posto di Siria Mantegna della Discobolo Sciacca nella sciabola femminile.Un ritorno alla gare agonistiche di grande livello per l’atleta saccense, un risultato che arricchisce il suo già prezioso palmares. Nella competizione che si è svolta a Riccione, Mantegna si è imposta su un gruppo di 68 partecipanti, superando in una finale intensa e combattuta Greta Vinci della società Scherma Ariccia. Un grande risultato che le consente di partecipare ai Campionati Italiani Assoluti di Piacenza che si svolgeranno dal 5 al 10 di giugno 2025, dove ci saranno tutti le migliori atlete d’Italia. A Riccione la Discobolo ha portato in gara anche altre tre atlete: Marina Savona ha raggiunto la fase per l’accesso ai sedicesimi di finale e si è piazzata al 24° posto, Sofia Figlioli, Maria Vittoria Rossi e Matilde Porrello si sono classificate rispettivamente 44°, 54° e 56°.

“Grande emozione e soddisfazione – commenta il tecnico Pippo Simone Vullo – siamo tornati ai massimi livelli con Siria e stiamo crescendo con le atlete più giovani. E’ stata una giornata entusiasmente, la tecnica della nostra atleta ha fatto la differenza in tutte le fasi della competizione. Ora puntiamo con molta determinazione ai campionati italiani assoluti dove torniamo dopo qualche anno”.