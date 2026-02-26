Sciacca, giunta approva studio di fattibilità per i lavori di viale delle Terme

La regimentazione delle acque meteoriche, la sistemazione e l’impermeabilizzazione della strada e dei marciapiedi, la sostituzione della ringhiera. È quanto prevede lo studio di fattibilità tecnico-economica dei lavori di “Messa in sicurezza del versante di contenimento del dissesto idrogeologico in Viale delle Terme” approvato in linea amministrativa dalla Giunta comunale di Sciacca, per un importo complessivo di quasi 1 milione di euro. È quanto rendo noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore Francesco Dimino. Quello al Viale delle Terme è uno degli interventi proposti dall’Amministrazione comunale nel programma degli Interventi del SIRU della Sicilia Occidentale. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto dal IV Settore Lavori Pubblici del Comune di Sciacca.

SIRU, ricordiamo, sta per Sistema Comunale di Rango Urbano, un organismo che raggruppa 22 comuni delle province di Trapani, Agrigento e Palermo con Alcamo capofila e di cui il Comune di Sciacca fa parte nella cabina di regia, rappresentando l’area sud compresa da Montevago, Santa Margherita, Caltabellotta, Menfi e Sambuca di Sicilia. L’organismo è stato costituito nel 2023 per definire e promuovere una strategia unica per l’ottenimento dei fondi previsti nell’ambito del Programma Regionale (PR) FESR 2021 2027. E la Regione, nel dicembre del 2024, ha riconosciuto circa 40 milioni di euro al SIRU della Sicilia Occidentale nel riparto delle risorse finanziarie alle 8 aree dell’isola.

L’intervento su Sciacca è stato trasmesso all’Autorità di Bacino per l’emissione del decreto di finanziamento.