Al Palacongressi di Agrigento la cerimonia del Corpo dei Vigili del Fuoco

Il Comando di Agrigento celebra la ricorrenza del Corpo – fondato il 27 febbraio del 1939, nella cornice del Palacongressi di Villaggio Mosè di Agrigento. Il Comandante dei Vigili del fuoco, Calogero Barbera, ed il personale del Comando, celebreranno la ricorrenza in onore e orgoglio di appartenenza al Corpo, interpretato con l’impegno continuo a servizio della collettività, negli scenari di soccorso tecnico, nelle attività di prevenzione incendi e sicurezza tecnica, nella formazione antincendio e per la diffusione della cultura della sicurezza.

L’invito alle Autorità ed ai Vertici delle istituzioni è ampliato alle comunità del territorio provinciale e, grazie alle attenzioni ed alle sensibilità della Prefettura e dell’Ufficio scolastico regionale di Agrigento per i temi della sicurezza, vedrà il coinvolgimento degli alunni e degli studenti con le premiazioni dei concorsi “Lì dove serve”. I festeggiamenti renderanno il tributo al tricolore con una manovra di derivazione speleo alpinistica, permetteranno la visione delle dotazioni tecniche e delle realtà dei soccorritori e del personale dei vigili del fuoco, accompagnate da emozioni musicali eseguite dalla banda del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento, terminando con spazi di simposio e convivialità, a celebrare i vigili del fuoco per la gente e tra la gente!

Uno spazio della cerimonia interesserà il conferimento di due borse di studio a DANIELE PADUA e ANGELO PUMILIA., Croci di anzianità personale che ha prestato servizio lodevole per più di quindici anni: VFC CONFORTO PAOLO, VFC SCARABEO GIUSEPPE, VFC SFERLAZZA VINCENZO, VFC MANDRACCHIA GERLANDO, VFC PECORARO GIUSEPPE. Poi un encomio per particolari attività di servizio rese CAPO REPARTO a r. PALMISANO PASQUALINO e le Benemerenze per il personale che ha cessato il servizio attivo per aver raggiunto i limiti di età: DIRETTORE COORDINATORE SPECIALE a r. PORCARELLI NICOLA, DIRETTORE COORDINATORE SPECIALE a r. LA PORTA ANTONINO, CAPO REPARTO a r. CHIANETTA PASQUALE, CAPO REPARTO a r. MARCIANTE STEFANO, CAPO REPARTO a r. NOBILE GIUSEPPE, CAPO REPARTO a r. TAORMINA ANGELO, CAPO REPARTO a r. GENTILE CALOGERO, CAPO REPARTO a r. PALMISANO PASQUALINO, VFC a r. SIRRAO ANGELO, VFC a r. MOSCATO MAURIZIO, VFC a r. AIRO’ ANTONIO, VFC a r. DI STEFANO ANGELO.