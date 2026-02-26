Crolla il muro di una casa disabitata, paura a Ravanusa 

Momenti di panico a Ravanusa per il cedimento di un muro di una casa disabitata. Il crollo, avvenuto in via Watt, ha provocato un forte boato che ha richiamato l’attenzione dei residenti. Per fortuna non si sono registrati feriti.

La struttura si è praticamente sbriciolata a causa dell’incuria e dello stato di abbandono. L’abitazione risulta essere di proprietà di una ottantenne. Il Comune ha interdetto l’area interessata dal crollo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici comunali.