Sciacca, incontro tra l’amministrazione e le associazioni dei disabili

Un’azione comune per migliore la vita dei disabili, la presentazione della Disability Card e dei servizi locali da inserire, le iniziative inclusive del festival Ducizzi. Sono stati gli argomenti al centro dell’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio nella Sala Giunta del Comune di Sciacca, indetto dall’Amministrazione comunale, con i rappresentanti delle associazioni operanti a Sciacca nell’ambito della disabilità, Crescere Insieme, Unione Italiana Ciechi, Agape, E.N.S.. Sono intervenuti l’assessore alle Politiche sociali Agnese Sinagra, dall’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Dimino e la consigliera comunale Daniela Campione.

Un incontro importante – dice l’assessore Agnese Sinagra –, durante il quale si è discusso dei vantaggi offerti dalla Disability Card, una carta europea della disabilità emessa dall’INPS che, oltre a fornire una sintesi dei dati di ciascun intestatario, eroga anche la possibilità di accesso a determinati servizi in convenzione con il Comune. Al tavolo del confronto, diverse opportunità di cui dotare la card per gli utenti saccensi: dall’ingresso gratuito nei musei locali, alle opportunità di accessibilità prioritaria in determinati contesti. In sintesi, un’azione attiva e fattiva di promozione della cultura dell’handicap per migliorare la vita dei disabili e alleviare le tante difficoltà che ogni giorno incontrano.

Nel corso dell’incontro sono stati tanti i temi trattati, come quelli legati a problemi di fruizione e di approccio ai servizi. Scopo dell’incontro – evidenzia l’assessore Agnese Sinagra – è stato quello di creare un momento di azione comune per superare barriere culturali e di civiltà, che ancora oggi pesano sulla vita dei disabili.

È stato, infine, annunciato anche un progetto laboratoriale nell’ambito della festa dei dolci “Ducizza”, che dal 29 settembre all’1 ottobre si terrà nel quartiere di San Michele. Il primo ottobre sarà organizzato un laboratorio di pasticceria inclusivo per preparare dolci tipici tutti insieme.

L’incontro è stato aggiornato alla prossima settimana per consentire la redazione delle convenzioni e per nuovi momenti di confronto.