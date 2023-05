Sciacca, intitolato ad Elisabetta Fisco il Laboratorio scientifico del Liceo “Fazello”

Momenti di grande commozione quelli di questa mattina al Liceo classico “Tommaso Fazello” di Sciacca, che ha deciso di intitolare il laboratorio scientifico della scuola alla memoria di Elisabetta Fisco, la giovane quattordicenne saccense deceduta ai primi dell’anno.

“Elisabetta amava la vita, il sapere e la scuola. Sin da piccola aveva capito che la scuola era un’opportunità di crescita, anche quando aveva i suoi momenti no. Ha avuto sempre la responsabilità di alzarsi per tempo e andare a scuola che rappresentava il suo futuro”, ha dichiarato il papà, Tonino Fisco, nostro collega giornalista. “Sono particolarmente grato alla Scuola per questa iniziativa, e per la vicinanza di tutta la comunità saccense”.

Alla cerimonia organizzata dalla dirigente scolastica Giovanna Pisano ha visto la presenza dei genitori della ragazza, insieme ai stessi compagni di classe di Elisabetta, il sindaco Fabio Termine, il parroco della chiesa B.M.V. di Loreto don Gino Faragone. Commozione anche da parte della professoressa Rossana Puccio, una delle docenti di Elisabetta.