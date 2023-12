Sciacca, presente vivente degli alunni dell’istituto Rossi al palazzo Comunale 

Animazione natalizia nel Palazzo comunale. Presepe vivente ieri pomeriggio allestito dalla scuola Mariano Rossi, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. In scena, nell’atrio superiore, i bambini delle classi quinte e quarte della Scuola Primaria e le prime classi della Scuola Secondaria di Primo grado, guidati dalle insegnanti Persia, Venezia e Pisani, e il coordinamento dalla dirigente Paola Triolo.

L’animazione ha visto l’allestimento di vari quadri, con la rappresentazione degli antichi mestieri, con gli attrezzi dell’artigianato di un tempo e i costumi d’epoca. Il presepe è stato allietato dai cori con le canzoni di Natale e la musica del corso ad indirizzo musicale. Oltre al presepe, è stato inaugurato un pannello in ceramica, dipinto a mano, che simboleggia il tema dell’inclusione, donato dall’Istituto comprensivo ad indirizzo musicale “Mariano Rossi”, agli amministratori comunali ed alla cittadinanza, realizzato in collaborazione con il Kiwanis, presidente Gianna Segreto, che è stato apposto nel Vicolo Venezia, in pieno centro. Il club Kiwanis di Sciacca ha voluto sostenere l’IC Rossi nella promozione del valore di inclusione tra gli studenti, finanziando l’intero progetto. A realizzare il pannello sono stati gli allievi delle classi seconde scuola secondaria di primo grado, guidati dai docenti Amato e Musso, esperti dell’arte ceramica.

“Il pannello arricchisce la collezione dei manufatti in ceramica artistica, che la città possiede e con cui racconta la sua storia. Il messaggio di inclusione, che ci invita a non “apporre etichette” alle persone, ci invita a una riflessione umana sui rapporti fra le persone e sulle diversità”, commenta l’Assessore Agnese Sinagra, presente, insieme all’Assessore Nino Certa all’inaugurazione. “L’Amministrazione comunale – aggiunge l’assessore Sinagra – è sensibile alle iniziative promosse dalle scuole, che mirano a profondere il processo educativo, anche fuori dal contesto didattico, contribuendo alla formazione di cittadini attivi e coerenti nel loro importante ruolo. Ringraziamo la dirigente della Mariano Rossi Paola Triolo per l’iniziativa, per questo dono alla comunità saccense, per le parole spese nel suo intervento, per l’impegno costante della sua scuola nel promuovere l’inclusione a tutto tondo tra gli studenti, e il concetto alto di scuola come luogo accogliente, di confronto vivace, di partecipazione e innovazione, in grado di riconoscere, coltivare e premiare le eccellenze, capace di rispondere ai bisogni di tutti, ricercando l’alleanza educativa con le famiglie, con le Istituzioni, con il territorio al fine di realizzare ‘una scuola senza etichette’ e delle pari opportunità che può raggiungere appieno la propria mission educativo-formativa. Il pannello di ceramica di Vicolo Venezia rappresenterà un promemoria costante per tutti i cittadini, per ricordare ogni giorno l’importanza di valorizzare le diversità e di lavorare insieme alla costruzione di una comunità accogliente e solidale”.