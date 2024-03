“Sorpreso con mezzo panetto di hashish e 6 grammi di cocaina”, arrestato 18enne

È stato sorpreso in possesso di mezzo panetto di hashish, dal peso di circa quaranta grammi, e di circa sei grammi di cocaina. I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno arrestato un diciottenne incensurato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è scattato in via Figuli.

I militari dell’Arma hanno rinvenuto hashish e cocaina addosso al ragazzo. Nella stessa vicenda è stato denunciato anche un minorenne. Il gip del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 18enne la misura cautelare del divieto di dimora a Sciacca.