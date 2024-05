Migranti, proseguono i trasferimenti da Lampedusa verso Porto Empedocle

Sono 263, fra cui 11 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa da dove, stamattina, con il traghetto di linea alla volta di Porto Empedocle, sono partiti in 121. In serata, su disposizione della prefettura di Agrigento, un altro gruppo – il numero non è stato ancora definito – verrà imbarcato sulla nave Cossyra diretta sempre a Porto Empedocle.