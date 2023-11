Tragedia a Sciacca, 25enne muore in incidente stradale

Tragedia a Sciacca. Un venticinquenne del posto – Andrea Di Pisa – è deceduto in un brutto incidente avvenuto in serata all’incrocio tra via Cronio e via Asmara. Il giovane viaggiava a bordo di una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con una Fiat Punto. Alla guida di quest’ultimo veicolo c’era una donna che è rimasta ferita ed è stata trasferita immediatamente in ospedale. Non c’è stato nulla da fare, invece, per il venticinquenne. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i carabinieri e la polizia.

incidente sciacca (rmk.it)