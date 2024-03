“Un panetto di hashish e quasi 6 mila euro in contanti”, obbligo di dimora per 18enne

Il gip del tribunale di Sciacca, Stefano Zammuto, ha convalidato l’arresto di un diciottenne incensurato del posto fermato dai carabinieri negli scorsi giorni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice ha altresì disposto nei confronti del giovane la misura cautelare dell’obbligo di dimora. L’indagato, difeso dall’avocato Francesco Graffeo, si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia.

I carabinieri lo hanno arrestato negli scorsi giorni a margine di un controllo. Il diciottenne si trovava in compagnia di un minorenne a bordo di uno scooter nei pressi della stazione degli autobus. Il minore è stato sorpreso in possesso di un panetto di hashish mentre l’odierno indagato, che aveva tentato di scappare, era stato rintracciato poco dopo. Una perquisizione domiciliare aveva portato alla scoperta di ulteriori 27 grammi di hashish e quasi seimila euro in contanti.