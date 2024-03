Viadotto Giacalone, Anas: “Costantemente monitorato, programmati interventi”

“I luoghi sono costantemente monitorati ed è stata già allertata la ditta cui è affidata la manutenzione ricorrente che provvederà, quanto prima, a eseguire un intervento localizzato di ripristino della scarpata e regimentazione idraulica per evitare ulteriori scoscendimenti del terreno intorno alla fondazione”. Lo rende noto l’Anas sulla Statale Palermo-Sciacca, sottolineando che “la situazione è stata oggetto di una relazione di riscontro ad Ansfisa relativamente all’attività ispettiva che si è tenuta tra il 19 e il 23 febbraio 2024”.

“Era già stata accertata – aggiunge l’Anas – la presenza di fondazione profonda e l’assenza sul piano viabile, sui cordoli e sulle barriere di sicurezza, di difetti tipici da instabilità in fondazione. Tutti i ponti, i viadotti e i sovrappassi in gestione ad Anas sono soggetti a ispezioni visive trimestrali, ispezioni ordinarie eseguite da personale specializzato ed eventuali ulteriori verifiche accurate per quelle strutture che evidenziano possibili criticità. Le ispezioni – conclude la nota dell’Anas – sono eseguite in accordo a quanto previsto dalla normativa consolidata di settore e la nuova normativa ‘Linee Guida Ponti’ del 2020. Il nostro processo ispettivo prevede anche l’esecuzione di immediate misure di mitigazione del rischio qualora le condizioni lo rendessero necessario”.

(foto Facebook)