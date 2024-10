Vivere di turismo festival premia il Museo dei 5 Sensi di Sciacca

Il successo turistico in Italia passa anche per la Sicilia, tra le mete più gettonate di questa stagione turistica non ancora conclusa. I dati relativi al secondo trimestre, registrati dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, dimostrano infatti, la crescita del comparto superiore all’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e nel dettaglio, più di 105mila imprese del settore turismo e servizi, e oltre 400mila persone occupate. Gran parte di queste performance sono da attribuire alle strutture ricettive e all’attitudine all’ospitalità dei siciliani. Dettaglio, quest’ultimo, non sfuggito all’organizzazione del Vivere di turismo festival che quest’anno, durante la seconda edizione dell’evento nazionale a Rimini (il 13 e il 14 novembre), premierà una best practices dell’isola, una cooperativa di Sciacca.

Un premio eccellenza dell’ospitalità che porta con sé il riconoscimento a livello nazionale dell’impegno profuso per accogliere i turisti in una comunità, con i suoi abitanti, le sue ricchezze particolari, il suo calore e la sua accoglienza. Si tratta del Museo diffuso dei 5 sensi di Sciacca, un museo a cielo aperto, di tutti e per tutti dove il patrimonio condiviso con il viaggiatore è la quotidianità intrisa di bellezza, arte, storia, saperi e sapori.

Il Vivere di turismo festival è un evento annuale che si rivolge a property manager, host, gestori, proprietari di immobili, associazioni, aziende, consulenti, agenti immobiliari, ma anche studenti e appassionati del settore, e che coinvolge una community di circa 15mila persone.