SIRACUSA (ITALPRESS) – “Attivata a Portopalo di Capo Passero per il periodo estivo e fino al 31 ottobre 2023 una postazione del 118. Un’attività che fa fronte per il maggiore flusso turistico nel territorio”. Lo afferma il presidente della Seus, Riccardo Castro, dichiara: “Come da decreto dell’Assessorato regionale della Salute, in particolare del Dipartimento per […]