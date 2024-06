PALERMO (ITALPRESS) – Una collaborazione strategica per la crescita dei giovani. E’ quella nata tra la Polisportiva Calcio Sicilia, storica scuola calcio palermitana, e l’Alcione Milano, formazione neopromossa in Serie C e rinomata per il suo settore giovanile virtuoso che negli anni ha formato diversi giocatori poi approdati in Serie A (come Nicolò Rovella della […]