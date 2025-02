TRAPANI (ITALPRESS) – UniCredit e Cantine Ermes hanno sottoscritto un accordo di filiera per facilitare l’accesso al credito e rafforzare le potenzialità di sviluppo dei soci della cooperativa.Cantine Ermes Società Cooperativa Agricola è una realtà multi regionale, nata in Sicilia, nella Valle del Belice, nel 1998, in particolare tra Santa Ninfa e Gibellina, paesi che […]