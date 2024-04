PALERMO (ITALPRESS) – Un altro mese positivo per l’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo. Lo rende noto la Gesap, società di gestione dello scalo siciliano, sottolineando in una nota che marzo si è chiuso con l’aumento a doppia cifra del traffico passeggeri: +14,23% (560.261) rispetto a marzo 2023 (490.448). Incremento significativo anche per il numero […]