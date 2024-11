PALERMO (ITALPRESS) – Accoglienza calorosissima al Politeama Garibaldi di Palermo, venerdì 8 novembre, per il concerto inaugurale della 65° Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana impegnata in una delle pagine iconiche del grande sinfonismo come la Sinfonia n. 3 in re minore di Gustav Mahler. Sul podio uno dei direttori più apprezzati al mondo per questo repertorio, […]