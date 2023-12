PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo pronti a tutelare AMG Energia in tutte le sedi opportune. Lo schema del nuovo contratto di servizio proposto dall’Amministrazione comunale non solo risulta del tutto inadeguato ai principi e alle regole che disciplinano le società in house come la nostra, ma è sottodimensionato dal punto di vista economico-finanziario, rispetto all’aumento dei […]