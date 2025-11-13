In cantina con droga e un fucile a canne mozze, arrestato un sedicenne a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia ha arrestato un giovane catanese di 16 anni con droga e un fucile a canne mozze. Lo scorso fine settimana, durante la perlustrazione del quartiere Villaggio Sant’Agata, i cani poliziotto Ares e Maui hanno fiutato la droga a distanza, grazie alle abilità delle tecniche di addestramento messe a punto negli anni dai conduttori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Entrambi i cani hanno segnalato, con insistenza, una cantina di pertinenza di un’abitazione e, pertanto, i poliziotti hanno avviato le ricerche per risalire al proprietario. Grazie alla collaborazione dei residenti del condominio, i poliziotti hanno individuato i due proprietari, marito e moglie.

La coppia ha riferito ai poliziotti che la chiave della cantina era nell’esclusiva disponibilità del figlio sedicenne che, dopo essere stato contattato, si è presentato sul posto e ha consegnato le chiavi per aprire la saracinesca del locale. All’interno, sono state trovate 49 dosi di marijuana stupefacente per un totale di 174 grammi. Durante le verifiche compiute in ogni angolo della cantina, i poliziotti hanno notato un fucile a canne mozze risultato non censito in banca dati, unitamente a sei munizioni. L’arma è stata posta sotto sequestro per le successive analisi di laboratorio da parte della Polizia Scientifica. Oltre alla droga e al fucile, trovati anche 1.215 euro in contanti. Il è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minori, il 16enne è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).