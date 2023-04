Archeologia, 2/5 ad Agrigento firma del protocollo Ministeri Mare-Cultura

ROMA (ITALPRESS) – Martedì 2 maggio, alle 12, ad Agrigento, a Villa Aurea, si svolgerà la cerimonia di sottoscrizione del protocollo di intesa per la collaborazione in materia di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso.

A siglare il documento saranno il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Di seguito il programma:

ore 12.00 Punto stampa in Sala Villa Aurea; ore 12:15 Inizio cerimonia a cui interverranno anche l’Assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato; il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè; il Direttore del Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta.

La giornata prevede una tappa a Catania con due appuntamenti:

ore 16.00 Incontro elettorale con il candidato Sindaco, Enrico Trantino (Yachting Club in viale Artale Alagona, 4); ore 17.00 Visita all’Archivio di Stato di Catania (via Vittorio Emanuele II, 156).

