Cancro al seno, Policlinico Palermo partner progetto europeo Elisah

PALERMO (ITALPRESS) – L’A.O.U.P. “Paolo Giaccone”, attraverso l’U.O.C. di Epidemiologia Clinica con Registro Tumori, diretta dal Professore Francesco Vitale, partecipa al progetto “European Linkage of Initiative from Science to Action in Health (ELISAH)”, finanziato dalla Commissione Europea (Bando EU4H-2022-PJ-3) per promuovere la prevenzione del cancro al seno. L’iniziativa, coordinata dall’Istituto Nazionale dei Tumori (INT) di […]