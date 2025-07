Danila Nobile alla guida di Aica, ecco il nuovo Consiglio di amministrazione 

Danila Nobile, 43 anni, commercialista di Naro, è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Aica. L’azienda dei comuni agrigentini ha (finalmente) una nuova governance a quasi un mese di distanza dalle dimissioni del precedente consiglio. Nobile prende il posto di Settimio Cantone. Nominati anche i nuovi membri del Cda: oltre alla stessa Nobile, che assume la carica di presidente, ci sono l’ingegnere Franco Puma, ex dirigente comunale di Racalmuto, e Giovanni Borsellino, di Sciacca, attualmente direttore del gruppo Azione Costiera Flag.Gac. Salvatore Di Bennardo, sindaco di San Biagio Platani, è stato eletto all’unanimità presidente dell’assemblea dei sindaci. Era il vicepresidente.

Danila Nobile è un’amministratrice fortemente tecnica e con un’esperienza maturata a stretto contatto con la pubblica amministrazione e le aziende private. Esercita la libera professione dal 2009, con specializzazione in contabilità pubblica, controllo contabile, organizzazione aziendale e assistenza tecnica alla pubblica amministrazione. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di consulente, formatrice, revisore e project manager in svariati ambiti: dall’intercettazione e poi alla rendicontazione di progetti finanziati dalla Comunità Europea, al monitoraggio tecnico e finanziario, fino alla cooperazione internazionale. Il suo curriculum evidenzia anche esperienza anche nel settore idrico integrato, ambito in cui ha offerto consulenza tecnica e amministrativa per progetti di sviluppo, piani strategici e controllo gestionale. Una competenza non secondaria per un’azienda come l’AICA, chiamata a garantire l’efficienza di un servizio essenziale in un territorio complesso come quello agrigentino.