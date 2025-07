Scontro auto-moto a Bellavista, empedoclino in ospedale in codice arancione

Un incidente stradale si è verificato questa sera nei pressi del bivio Bellavista, a Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una motocicletta Bonelli 650 e una Fiat Punto. Ad avere la peggio è stato il centauro alla guida del mezzo a due ruote.

Si tratta di un empedoclino che è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in codice arancione. Non è in pericolo di vita ma ha riportato traumi sparsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale ed il personale sanitario del 118.