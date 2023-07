PALERMO (ITALPRESS) – “Sono convinto che sia la volta buona, ci sono tutti i presupposti per realizzare la più grande infrastruttura strategica che cambierà profondamente lo scenario trasportistico non solo per la Sicilia e la Calabria, ma per l’intero Paese. L’obiettivo, come previsto dalla norma, è di arrivare all’approvazione del progetto esecutivo entro il mese […]