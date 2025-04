GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Aumenta ancora la pattuglia degli studenti siciliani che hanno conseguito il patentino digitale a conclusione di un articolato percorso di formazione promosso dal CORECOM Sicilia – Comitato Regionale per le Comunicazioni, articolato in 14 ore e finalizzato all’acquisizione di utili strumenti conoscitivi per navigare in rete e usare le piattaforme social […]