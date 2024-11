Cybersecurity, l’avvocato Palmigiano a Nuova Delhi con esperti internazionali

PALERMO (ITALPRESS) – L’avvocato Alessandro Palmigiano in missione a Nuova Delhi, in India, per affrontare il tema della cybersecurity per imprese e professionisti, correlato ai rischi nel settore bancario. Palmigiano è l’unico legale europeo invitato alla decima edizione della Conference on Cyberlaw Cybercrime & Cyberscurity 2024, che ha preso il via lo scorso mercoledì. Un […]